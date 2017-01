DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Alte Musik Es muss von Herzen kommen. Jean-Jacques Rousseau und die Musik Merken "Jean-Jacques war für die Musik geboren, nicht, um sie persönlich auszuüben, sondern, um ihre Fortschritte zu beschleunigen und um Entdeckungen zu machen. Seine Ideen innerhalb der Kunst und über die Kunst sind fruchtbar, unerschöpflich." Was man über Rousseau sagen kann, wusste er selbst am besten. Und er hat es praktischerweise gleich selber aufgeschrieben. "Rousseau aus der Sicht von Jean-Jacques", so lautet der Titel eines späten autobiographischen Dialogs. Man sieht: ein Autor mit Selbstbewusstsein, mit Witz, dazu mit umfassenden Kenntnissen und mit Leidenschaft für die Kunst. Nur, weshalb sah er die französische Musik seiner Zeit so kritisch? Weshalb vergötterte er die italienische? Und warum feiert er in seinem Singspiel "Der Dorfwahrsager" das Landleben? Ein Stück Aufklärung über einen musikliebenden Aufklärungsphilosophen. In Google-Kalender eintragen