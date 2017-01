DR Kultur 13:30 bis 14:00 Sonstiges Länderreport Zwischenbilanz NSU-Untersuchungsausschuss in Hessen Merken Rund 80 Zeugen, unzählige Akten, Konfrontation mit Rechtsradikalen und einem ehemaligen Verfassungsschützer, der sehr wahrscheinlich lügt: die mühselige Arbeit des NSU-Untersuchungsausschusses in Hessen läuft bereits zweieinhalb Jahre lang und wird auch 2017 noch monatelang weitergehen. Denn immer noch hat das Landtagsgremium, das insbesondere die Hintergründe des Mordes am 21 Jahre alten Halit Yozgat im April 2006 in Kassel aufarbeitet, nicht alle Akten, die es braucht. Etwa vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Mitte 2017 wird überdies noch ein wichtiger Zeuge befragt: der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier. Zum Zeitpunkt des Mordes an Halit Yozgat war Bouffier Landesinnenminister und hat die polizeilichen Ermittlungen in Kassel behindert. Ludger Fittkau berichtet. In Google-Kalender eintragen Moderation: Heidrun Wimmersberg