Marc Benham - Piano Solo

Er sei "ein vom New Orleans-Stil beeinflusster Stride-Pianist, der auf die schiefe Bahn geraten ist", sagte Marc Benham einmal - und zeichnet damit recht treffend ein Bild seines individuellen Stils. Wie der junge Pariser die im klassischen Studium erworbene Fingerfertigkeit mit seiner Begeisterung für den Stride-Stil der 20er-Jahre und mit einer immensen Lust am Ausleben seiner Improvisationsfantasien auf einen Nenner bringt, ist nicht gerade alltäglich. Standards leuchten in ganz neuen Farben auf, Eigenkompositionen überraschen mit temperamentvollen und geistreichen Volten in Harmonik und Rhythmik. Klassikfreunde wie Jazzfans ganz unterschiedlicher Stilvorlieben kommen bei jedem Konzert von Marc Benham voll auf ihre Kosten.