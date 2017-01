Der junge Priester Jeremia trägt eine schwere Last auf den Schultern. Im Auftrag Gottes soll er den König Jerusalems vor der Zerstörung der Heiligen Stadt warnen. Obwohl ihn seine Botschaft zum Verräter und Verfolgten werden lässt, hält Jeremia eisern daran fest. Schließlich erfüllt sich, was er prophezeit hat: Jerusalem wird von den Babyloniern vernichtet und seine Einwohner verschleppt. Doch dann macht Jeremia noch eine Weissagung. In Google-Kalender eintragen