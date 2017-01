puls 4 03:45 bis 05:15 Komödie Die Bestimmer - Kinder haften für ihre Eltern USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sportansager Artie und seine Frau Diane haben ihre Tochter Alice und deren Familie mit drei Kindern schon seit über einem Jahr nicht gesehen. Diane ist daher begeistert, als sie für eine Woche auf die Sprösslinge aufpassen sollen, während Alice und ihr Mann auf Geschäftsreise gehen. Doch das entpuppt sich als leichter gesagt als getan. Denn die drei Gören sind verhätschelt, an moderne Erziehungsmethoden und an einen hoch technisierten Haushalt gewöhnt, wohingegen ihre Großeltern in fast jeder Hinsicht auf die guten alten Zeiten schwören. Ein komisches Gefecht um Willen und Geduld bricht aus. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Billy Crystal (Artie Decker) Bette Midler (Diane Decker) Marisa Tomei (Alice Simmons) Tom Everett Scott (Phil Simmons) Bailee Madison (Harper Simmons) Joshua Rush (Turner Simmons) Kyle Harrison Breitkopf (Barker Simmons) Originaltitel: Parental Guidance Regie: Andy Fickman Drehbuch: Lisa Addario, Joe Syracuse Kamera: Dean Semler Musik: Marc Shaiman