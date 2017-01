ORF 2 11:50 bis 12:40 Reportage Am Schauplatz Nachgefragt: Wunder gibt es immer wieder A 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Placebos sind wissenschaftlich anerkannt. Aber wenn von einer "wundersamen Heilung" im Zusammenhang von Religiosität die Rede ist, dann wird oft belächelnd abgewunken. Unterm Strich ist der Unterschied aber verschwindend gering. Weil der Glaube kann ja angeblich Berge versetzen. In Bad St. Leonhard etwa erscheint seit dem Jahr 2010 zwei Mal pro Jahr die Mutter Gottes. Vorbehalten ist dieses Erlebnis dem italienischen Seher Salvatore Caputa. "Eine Marienerscheinung ist ja keine UFO-Landung, die jedem zugänglich wäre. Auch in Lourdes oder Medjugorje ist Maria nur den Sehern erschienen", erzählt ein Pilger. Viele vernehmen während der Erscheinung übrigens einen starken Rosenduft. Die Kirche steht dem Ereignis reserviert bis ablehnend gegenüber. Die Wundergläubigen lassen sich von Ablehnung nicht beirren. Ihre Welt ist voller Zeichen und Mysterien. Der Pensionist Heribert Raber etwa will einen Tropfen Blut von Jesus Christus entdeckt haben. Auf wundersame Weise soll er während einer Messe in einer burgenländischen Kirche aufgetaucht sein. Der pensionierte Lehrer lässt das Blut zur Stunde untersuchen. Vom Turiner Grabtuch her kenne man die Blutgruppe von Jesus, sagt Herr Raber. Wenn die Blutgruppen übereinstimmen, dann sei für ihn der Beweis erbracht, dass in St. Martin im Südburgenland der Himmel die Erde berührt habe. Vor drei Jahren hat Schauplatz-Reporter Alfred Schwarzenberger für eine Reportage zahlreiche Wundergläubige porträtiert. Jetzt ist er zurückgekehrt und hat nachgefragt, was aus ihnen geworden ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Am Schauplatz