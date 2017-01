ORF 2 00:00 bis 01:40 Drama Lachsfischen im Jemen GB 2011 Nach dem Roman von Paul Torday Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Märchenhaft romantische Komödie voll pointiert satirischem Humor. Ewan McGregor (Moulin Rouge) verfällt dem Charme von Emily Blunt (Girl on the Train, Der Teufel trägt Prada) und begibt sich auf ein skurriles Abenteuer. Während Kristin Scott Thomas als Pressesprecherin des Regierungschefs das absurde Projekt zur Staatsaffäre macht, kommen sich die beiden unaufhörlich näher. Scheich Muhammad will mitten im Wüstenstaat Jemen nach Lachsen fischen. Er schickt seine Beraterin, die Anwältin Harriet Chetwode-Talbot, nach London, um die Sache zu regeln. Dort soll sie mit dem Fischzucht-Experten Dr. Alfred Jones Kontakt aufnehmen. Dieser hält die Idee zunächst für Unfug, mit ihrem Charme gelingt es Harriet aber, ihn zu dem bizarren Abenteuer zu überreden. Während sich das absurde Vorhaben zum britischen Staatsinteresse ersten Ranges entwickelt, funkt es zwischen Harriet und Alfred gewaltig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ewan McGregor (Alfred Jones) Emily Blunt (Harriet) Kristin Scott Thomas (Patricia Maxwell) Amr Waked (Scheich Muhammed) Catherine Steadman (Ashley) Tom Mison (Robert Mayers) Rachael Stirling (Mary Jones) Originaltitel: Salmon Fishing in the Yemen Regie: Lasse Hallström Drehbuch: Simon Beaufoy Kamera: Terry Stacey Musik: Dario Marianelli Altersempfehlung: ab 6