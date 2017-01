Im Kreis von Ibn Sinas Schülern sticht Rob alsbald als außerordentlich begabt heraus. Allein durch Handauflegen erkennt der angehende Mediziner, wer bereits dem Tod geweiht ist. Bahnbrechende Entdeckungen, die Rob im Zuge heimlicher Obduktionen macht, retten sogar dem Schah das Leben. Doch der junge Meisterschüler hat damit eine gefährliche Grenze überschritten. Mehr und mehr gewinnen in seiner Wahlheimat fortschrittsfeindliche muslimische Prediger die Oberhand, in deren Augen sich jeder, der die Totenruhe stört, schwer gegen Gott versündigt. In Google-Kalender eintragen