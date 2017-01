ORF 1 23:50 bis 00:45 Sonstiges Shameless Der Sündenfall USA 2013 Stereo 16:9 Merken Fiona wird informiert, dass die Abwasserleitung in ihrer Strasse repariert wird und deshalb Aushubarbeiten in ihrem Garten stattfinden müssen. Nur dumm, dass im Garten seit 14 Jahren die Leiche von Tante Ginger vergraben ist, dank deren Sozialhilfeschecks Frank sein Leben finanziert. Es gibt nur ein Problem: Frank weiß nicht mehr, wo genau er die Leiche vergraben hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William H. Macy (Frank Gallagher) Emmy Rossum (Fiona Gallagher) Ethan Cutkosky (Carl Gallagher) Jeremy Allen White (Lip Gallagher) Cameron Monaghan (Ian Gallagher) Joan Cusack (Sheila Jackson) Justin Chatwin (Jimmy) Originaltitel: Shameless Regie: J. Michael Muro Drehbuch: Sheila Callaghan Altersempfehlung: ab 12