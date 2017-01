Schweiz 1 22:25 bis 23:45 Diskussion Club Tattoos - gezeichnet fürs Leben CH 2017 2017-01-03 02:40 Stereo HDTV Merken Tätowierungen haben einen gesellschaftlichen Aufstieg erlebt und sind längst eine Modeerscheinung. Inzwischen sind in der Schweiz bis zu einem Viertel der 15- bis 35-Jährigen tätowiert. Mit Sträflingsmarkierungen haben die heute zunehmend grossflächigen Tattoos nur noch wenig zu tun. Doch nicht überall ist die Kunst mit der Tinte akzeptiert. So gibt es Studien, die besagen, dass Menschen mit Tattoos häufiger arbeitslos sind als jene ohne. Und gerade wenn Tattoos an exponierten Stellen wie im Gesicht getragen werden, ernten sie Kopfschütteln. Was motiviert Menschen, sich tätowieren zu lassen? Weshalb haben Tätowierungen das Anrüchige verloren? Wie lebt es sich mit Motiven, die in eine andere Lebensphase gehören? Und welche Gefahren birgt es, sich stechen und die Motive allenfalls wieder wegmachen zu lassen? Im "Club" bei Karin Frei sprechen die Gäste über diese expressive Form von Körperkult und über die Lebensgeschichten, die in der Haut verewigt sind: - Björn Affa, Informatiker, tätowiert - Giada Ilardo, Inhaberin Tattoo-Studiokette - Luc Grossenbacher, Tätowierer, Präsident Verband Schweizerischer Berufstätowierer VST - Ulrike Landfester, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, Professorin und Prorektorin Universität St. Gallen - Bettina Rümmelein, Dermatologin, Inhaberin Laserschule und Laserstudio, - Präsidentin Schweizerische Gesellschaft für medizinische Laseranwendungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Karin Frei Gäste: Gäste: Björn Affa (Informatiker, tätowiert), Giada Ilardo (Inhaberin Tattoo-Studiokette), Luc Grossenbacher (Tätowierer, Präsident Verband Schweizerischer Berufstätowierer VST), Ulrike Landfester (Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, Professorin und Prorektor Originaltitel: Club