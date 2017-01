Schweiz 1 18:15 bis 18:40 Reportage Mini Beiz, dini Beiz Kanton Basel-Landschaft - Tag 1 - Landgasthof Hirschen, Diegten CH 2016 2017-01-03 03:55 Stereo HDTV Merken Der Landgasthof Hirschen ist ein bekannter Familienbetrieb. Geschäftsführer und Wirt Dino Mengisen hat 2013 das Haus von Grund auf saniert und vieles erneuert. Der Hirschen bietet seinen Gästen im Stübli und im Bistroabteil einen Mix aus traditioneller und moderner Küche an. Dino hat einen eigenen kreativen Stil in der Küche entwickelt und serviert unter anderem als Besonderheit des Hauses das Chef's Table. Auf Bestellung kann man ein Sechs- bis Neun-Gang-Überraschungsmenü in einem separaten Raum buchen und dem Koch bei der Zubereitung der Speisen zuschauen. Seit Frühling 2015 gibt es hier zudem eine kleine Outdooranlage, das Höfli. Zu den Spezialitäten gehört das Schweinefilet im Flammkuchenmantel. Stammgast Dieter Jegge schätzt die freundliche Bedienung und das gute Essen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mini Beiz, dini Beiz