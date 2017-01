Schweiz 1 16:40 bis 17:30 Serien In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Schwierige Patienten D 2016 Stereo Dolby Digital HDTV Merken Oberarzt Niklas Ahrend ist nun seit einem Jahr am Erfurter Johannes-Thal-Klinikum und in dieser Zeit ist viel passiert. Als Arzu Ritter den gemeinsamen Sohn Max nach Thüringen bringt, lernt sie dort Carolin Körner kennen. Die Physiotherapeutin ist Niklas' neue Freundin und schon sehr gespannt auf dessen kleinen Sohn und seine Mutter - Auch der eigenwillige Hermann Böhler ist Patient im Klinikum. Neben seinen Verletzungen, hält vor allem Hermanns technisches Interesse den jungen Arzt Elias Bähr auf Trab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roy Peter Link (Dr. Niklas Ahrend) Sanam Afrashteh (Dr. Leyla Sherbaz) Mike Adler (Dr. Matteo Moreau) Philipp Danne (Ben Ahlbeck) Stefan Ruppe (Elias Bähr) Mirka Pigulla (Julia Berger) Juliane Fisch (Elly Winter) Originaltitel: In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Regie: Jan Bauer Drehbuch: Andreas Wachta