Schweiz 1 15:05 bis 16:40 Familienfilm Katie Fforde - Eine Liebe in den Highlands D 2010 Stereo HDTV Die junge Jenny Porter (Henriette Richter-Röhl) steht kurz vor ihrer Hochzeit mit dem Immobilienmakler Henry (Alexander Sternberg) in New York, als sie ihren ersten grossen Auftrag in den Hudson Highlands erhält: die Betriebsprüfung der Dalmain-Werke. Sollte ihr Bericht über die Wollfabrik negativ ausfallen, wird ihr Auftraggeber Robert Grant-Emerson (Johannes Zirner) die Fabrik schliessen. Die Herausforderung für Jenny ist gross: Geschäftsführer Philipp Dalmain (Max Landgrebe) scheint eigene dubiose Interessen zu verfolgen, während seine Mutter Ruth Dalmain (Eleonore Weisgerber) von den Problemen der Fabrik nichts wissen will. Einziger Lichtblick in der versnobten Familie ist die sympathische Tochter Gwendolyn (Stefanie Stappenbeck), die ein paar Semester Design studiert hat und nach einem privaten Desaster nach Hause geflohen ist. Die Mitarbeiter der Dalmain Werke begegnen Jenny verständlicherweise äusserst reserviert. Umso mehr geniesst Jenny die Bekanntschaft mit der unkomplizierten Farmersfrau Meggie (Rike Schäffer) und die Begegnungen mit dem attraktiven Robert, der ihr verblüffend oft über den Weg läuft. Nach einer leidenschaftlichen Annäherung entpuppt er sich aber als ihr gar nicht charmanter Auftraggeber, der den Dalmain-Werken ein Ultimatum stellt: Jenny muss die Wettbewerbsfähigkeit belegen, sonst droht der Verkauf, den wiederum Henry sehr begrüssen würde. Mit Jennys vertraulichen Infos über die Dalmains versucht ihr Bräutigam in spe, ein lukratives Geschäft einzufädeln. Wütend und enttäuscht stürzt sich Jenny gemeinsam mit der Angestellten Kirsty McIntyre (Mareike Carrière) in die Arbeit, um die Firma zu retten. Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Jenny Porter) Johannes Zirner (Robert Grant-Emerson) Alexander Sternberg (Henry Turner) Stefanie Stappenbeck (Gwendolyn Dalmain) Eleonore Weisgerber (Ruth Dalmain) Max Landgrebe (Philipp Dalmain) Mareike Carrière (Kirsty McIntyre) Originaltitel: Katie Fforde - Eine Liebe in den Highlands Regie: John Delbridge Drehbuch: Ines Eschmann Kamera: Nicolas Joray Musik: Jens Fischer