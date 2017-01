Schweiz 1 13:20 bis 14:15 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 36 Auf der Flucht D 2007 Stereo Merken In der Notaufnahme beginnt der Tag mit einem Routinefall, wie es scheint. Der Antiquar Michael Hegemann bringt seine Frau Cornelia in die Sachsenklinik, weil sie eine stark blutende Platzwunde über dem Auge hat und über Kopfschmerzen klagt. Doktor Eichhorn vermutet, dass es sich nicht um einen Unfall, sondern um einen Fall von häuslicher Gewalt handelt. Philipp Brentano und Gernot Simoni warnen die Ärztin vor voreiligen Schlüssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Thomas Koch (Dr. Philipp Brentano) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Arzu Bazman (Schwester Arzu) Rolf Becker (Otto Stein) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Celino Bleiweiß Drehbuch: Cornelia Bernoulli, Thomas Frydetzki Kamera: Jurek Jaruga, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent Gunia, Oliver Gunia