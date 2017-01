Schweiz 1 12:15 bis 12:45 Reportage Mini Beiz, dini Beiz Kanton Thurgau - Tag 4 - Lion D'Or, Lipperswil CH 2016 Stereo HDTV Merken Im Jahr 2010 eröffneten Caroline und Alexandre Spatz das Hotel Golf Panorama, zusammen mit dem hauseigenen Restaurant Lion D'Or. Das Restaurant ist mit 14 Gault Millau Punkten ausgezeichnet, in welchem man als Gast den Gourmet-Köchen in der offenen Showküche über die Schultern schauen kann. Der Küchenchef und sein Team kombinieren Bekanntes mit überraschend neuen Akzenten und zelebrieren lustvolle Spitzengastronomie. Inspiriert von den besten regionalen und saisonalen Produkten aus dem Bodenseeraum ist die Küche der Garant für die Gaumenfreuden. Die von internationalen Einflüssen geprägten Köstlichkeiten werden frisch zubereitet. Stammgast Daniel Staub hat das Restaurant durch Zufall entdeckt und aus Neugier besucht. Darauf folgten ein Geschäftsessen, zwei Silvesterfeiern und zwei Weihnachtsessen. Daniel war so begeistert von der Gastfreundlichkeit, dem Essen und der Lage, so dass er das Lion D'Or regelmässig besucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mini Beiz, dini Beiz