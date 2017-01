Animal Planet 19:30 bis 20:15 Dokumentation Die Aquarium-Profis USA 2014 Merken Die Fremdenverkehrszentrale von Perdido Key in Florida gibt bei den Aquarium-Profis ein Fischbecken in Auftrag. Vor 150 Jahren waren in der Region noch Piraten unterwegs, denn die Freibeuter konnten sich dort gut verstecken. Dieses Motto eignet sich perfekt für eine spektakuläre Unterwasserwelt mit Segelschiffen, Schatzkisten und Kanonen. In dem 1500-Liter-Tank ziehen Langstachel-Igelfische und Gelbklingen-Nasendoktoren ihre Kreise. Außerdem bauen die Profi-Handwerker in dieser Folge ein Bett zum Aquarium um. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Derrick Barry (Britney Spears) Sammy Gonzales (Liza Minelli) Frank Marino (Himself/Joan Rivers) Kenneth Rex (Pink) Crystal Woods (Diana Ross) Ryan Zink (Reba McIntire) Originaltitel: Tanked Regie: Brooke Drogmund