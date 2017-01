Servus TV 02:55 bis 03:55 Krimiserie Salamander Suspendiert B 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach den Morden an seinem Informanten und einem alten Freund muss Detective Paul Gerardi (Filip Peeters) erkennen, dass er mit den Ermittlungen rund um den Bankraub in ein Wespennest gestochen hat. Als er die Namen der 66 prominenten Opfer und das Geheimnis hinter dem mysteriösen Einbruch entdeckt, ist nun nicht mehr nur sein eigenes Leben in Gefahr sondern auch das seiner Frau Sarah und seiner Tochter Sofie? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Filip Peeters (Paul Gerardi) Koen De Bouw (Joachim Klaus) Jo De Meyere (Procureur-generaal Armand Persigal) Mike Verdrengh (Raymond Jonkhere) Warre Borgmans (Commissaris Martin Colla) An Miller (Sarah Debruycker) Els Olaerts (Yolande) Originaltitel: Salamander Regie: Frank van Mechelen Drehbuch: Bavo Dhooge Kamera: Lou Berghmans Musik: Steve Willaert Altersempfehlung: ab 16