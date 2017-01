Servus TV 02:20 bis 04:20 Drama Verhängnis GB, F 1992 Nach dem gleichnamigen Roman von Josephine Hart Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Stephen Fleming (Jeremy Irons) ist ein erfolgreicher Politiker. Als er die Verlobte seines Sohnes, die Französin Anna (Juliette Binoche) kennenlernt, verliebt er sich in sie. Auch Anna fühlt sich von Stephen angezogen. Als jedoch der Sohn von dem Verhältnis erfährt, kommt es zur Katastrophe. Vorletzter Spielfilm des Regiealtmeisters Louis Malle, der 1995 verstarb, mit Jeremy Irons und Juliette Binoche in den Hauptrollen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Irons (Stephen Fleming) Juliette Binoche (Anna Barton) Miranda Richardson (Ingrid Fleming) Rupert Graves (Martyn Fleming) Leslie Caron (Elisabeth Prideaux) Ian Bannen (Edward Lloyd) Gemma Clarke (Sally Fleming) Originaltitel: Damage Regie: Louis Malle Drehbuch: David Hare Kamera: Peter Biziou Musik: Zbigniew Preisner Altersempfehlung: ab 16