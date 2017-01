Wien, 1906. Der junge Leutnant Franz Lobheimer (Alain Delon) hat ein Verhältnis mit einer verheirateten Baronin. Als er sich in die junge Christine (Romy Schneider) verliebt, will er mit der Baronin brechen. Da erfährt deren Mann von der Liaison. - Romy Schneider in der Rolle, die ihre Mutter Magda Schneider ("Liebelei") berühmt gemacht hat. In Google-Kalender eintragen