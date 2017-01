Servus TV 22:50 bis 23:50 Krimiserie Salamander Der Informant B 2012 2017-01-03 02:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein ungewöhnlicher Raubüberfall erschüttert Brüssel. Einer Bande von Einbrechern ist es gelungen, einen Tunnel in die Jonkhere Bank zu graben und dort 66 Safes zu öffnen. Diese Safes gehören Belgiens Elite aus den Bereichen Wirtschaft, Recht und Politik. Dabei wurde jedoch kein Geld gestohlen, es wurden nur private Eigentümer und Dokumente entwendet. Aus Angst vor einem Skandal versuchen die Beteiligten den Vorfall zu vertuschen. Doch dann erhält Detective Paul Gerardi (Filip Peeters) einen Tipp eines längst vergessenen Informanten, der den Fall ins Rollen bringt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Filip Peeters (Paul Gerardi) Koen De Bouw (Joachim Klaus) Jo De Meyere (Procureur-generaal Armand Persigal) Mike Verdrengh (Raymond Jonkhere) Warre Borgmans (Commissaris Martin Colla) An Miller (Sarah Debruycker) Jos Geens (André Strubbe) Originaltitel: Salamander Regie: Frank van Mechelen Drehbuch: Bavo Dhooge Kamera: Lou Berghmans Musik: Steve Willaert Altersempfehlung: ab 16