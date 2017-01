Servus TV 13:05 bis 14:04 Dokumentation Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus Zu Gast im Ikarus: Vladimir Mukhin A 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Vladimir Mukhins Restaurant ?White Rabbit' ist 2016 in der Pellegrinoliste auf Platz 18 der weltbesten Restaurants gereiht worden. In der opulenten Glaskuppel über Moskaus Dächern ist das ?Alice im Wunderland' - Thema allgegenwärtig. Hasengemälde und Rokoko Möbelsitzgarnituren zeugen von der Vorliebe für geheimnisvolle Geschichten, die Vladimir Mukhin in innovative Gerichte übersetzt. Von traditioneller Borschtschsuppe über Muschelteller in Cidergelee mit fermentiertem Wasser von dunkler Brotrinde bis hin zu einem Canachedessert aus weißer Schokolade mit Elchmilch. Die Kombination von Tradition, Technik und Emotion ist Mukhins Philosophie, die ihn zum innovativen Pionier der neuen Küche Russlands werden ließ. Für Executive Chef Martin Klein gilt es die einzigartigen Kreationen des White Rabbits in den Salzburger Hangar-7 zu übersetzen. Wird es dem Ikarus Team gelingen russische Produkte wie Schwanleber zeitgerecht geliefert zu bekommen? Im Gegenzug wartet auf den russischen Meisterkoch im Herzen Oberkärntens am Kleinsasserhof ein Erlebnis der besonderen Art: Das etwas ?andere' Wirtshaus der Familie Gasser mit seinen skurrilen Kunstaccessoires lädt zum kulinarischen Austausch. Dabei trifft bäuerlich inspirierte Hausmannskost auf moderne russische Küche aus der Großstadt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die besten Köche der Welt