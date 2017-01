Servus TV 07:25 bis 08:25 Dokumentation Ich, Bauer Das Leben geht weiter A 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach seiner gescheiterten Beziehung mit Nita war Rudolf Seebacher wieder eine Zeit lang allein. Aber durch seine faszinierende Persönlichkeit und seinen unbändigen Willen findet er immer wieder Weggefährten, die ihn in seiner Vision vom unabhängigen und selbstversorgenden Bauern unterstützen. Antonia heißt seine neue Liebe - ihres Zeichens Ex-Topmanagerin eines Großkonzerns. Mit ihr schlägt er einen neuen Weg ein und am Seebacher-Hof startet eine hoffentlich erfolgreiche Ära mit einem Happy End. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ich, Bauer

