Nick 01:50 bis 02:15 Jugendserie Neds ultimativer Schulwahnsinn Tagträume / Sport USA, D 2005 Merken Tagträume: Ned träumt wieder mal davon, Suzie heldenhaft aus der Not zu befreien. Und da er und viele andere Schüler in Sweeneys Klasse nichts anderes im Unterricht getan haben, erlegt Sweeney ihnen eine Strafe auf. Erst müssen die Schüler sein Wort-Rätsel lösen, bevor sie in die Mittagspause gehen dürfen. Und das auch noch am Pizzatag. Alle suchen fieberhaft im Klassenzimmer nach der Antwort. Ned versucht die Antwort in seiner Traumwelt zu finden. Und mithilfe von Moze und den Feen Cosmo und Wanda schafft er es, das Wort-Rätsel zu lösen, und alle bekommen die langersehnte Pizza. Bis auf Ned. Am Ende erklärt Ned, wie wichtig es ist, Tagträume zu haben und sie auszuleben, sie helfen Probleme zu analysieren und sie zu lösen. Sport: Ned hat heute Schulsport. Dabei gibt er ein paar Tipps, wie sich feuchte Klamotten vermeiden lassen und was für Sportkleidung man tragen sollte, um nicht zu schwitzen. Und genau dieses Problem hat Cookie. Jedes Mal nach dem Sport ist er tierisch verschwitzt. Er schließt mit Seth einen Vertrag ab. Seth übernimmt seinen Platz im Sport, und Cookie macht dafür eine Woche lang Seths Mathehausaufgaben. Nur dumm, dass Trainerin Dirga den Schwindel bemerkt. Ned wird von Moze im Selbstverteidigungskurs platt gemacht. Das kann er nicht auf sich sitzen lassen. Ganz besonders nicht, da die Loomer-Gang ihn nun immer deswegen ärgert. Er holt sich Tipps von Gordy und nimmt extra Stunden bei Coach Stax. Danach ist er bereit für Moze. Und nachdem Ned realisiert hat, dass man gegen Freunde ruhig verlieren darf, vermöbeln Moze und Ned die Loomer-Gang. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devon Werkheiser (Ned Bigby) Lindsey Shaw (Jennifer Ann 'Moze' Mosely) Daniel Curtis Lee (Simon 'Cookie' Nelson-Cook) Alex Black (Seth Powers) Raymond Braun (Kid #1) Tylor Chase (Martin Qwerly) Don Creech (Mr. Sweeney) Originaltitel: Ned's Declassified School Survival Guide Regie: Joe Menendez Musik: Emerson Palame, Emilio Palame