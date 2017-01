Nick 22:20 bis 23:00 Dokusoap Teen Mom II Best-laid Plans USA 2011 Merken Jenelle ist wieder mit Kieffer zusammen, nachdem sie ihn auf Kaution aus dem Gefängnis geholt hat. Doch Barbara findet heraus, dass sie wegen Kieffer gelogen hat und wirft sie raus. Leah freundet sich zwischenzeitlich mit ihrer neuen Rolle als Hausfrau und Mami an. Doch sie fühlt sich isoliert und beschließt, sich einen Job zu suchen. Leah hat Glück, denn sie kann als Zahnarzthelferin in der Praxis ihrer Mutter anfangen. Allerdings muss sie sich mit Coreys mangelndem Vertrauen im Hinblick auf ihre Arbeit auseinandersetzen. Adam möchte wieder mit Chelsea zusammenkommen, doch die ist sich nicht sicher, ob sie ihm eine zweite Chance geben möchte. Zwischen Kailyn und Jordan wird's ernster und an Halloween geht Kailyn gemeinsam mit Isaac und Jordan auf einen "Süßes oder Saures"-Beutezug. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Teen Mom