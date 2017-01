Nick 20:40 bis 21:05 Jugendserie Zoey 101 Zoey zieht aus USA 2005 Merken Zoey hat von den Mitbewohnerinnen ihres Zimmers die Nase voll. Dana und Nicole müssen ständig streiten, deshalb zieht Zoey um. Ihre neue Mitbewohnerin heißt Quinn und ist ein derartig seltsamer Mensch, dass sich Zoey schon bald zu Dana und Nicole zurücksehnt. Doch sie will Quinns Gefühle nicht verletzen und gibt vor, ihre neue Wohnsituation wäre OK. Als Quinn ganz offen fragt, ob es nicht besser wäre, wenn Zoey wieder auszieht, packt sie ihre Sachen und kehrt reumütig zu ihren Freundinnen zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks) Paul Butcher (Dustin Brooks) Sean Flynn (Chase Matthews) Kristin Herrera (Dana Cruz) Christopher Massey (Michael Barret) Alexa Nikolas (Nicole Bristow) Matthew Underwood (Logan Reese) Originaltitel: Zoey 101 Regie: Savage Steve Holland Drehbuch: Dan Schneider, Steve Holland Kamera: Mike Spodnik Musik: Michael Corcoran