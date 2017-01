Nick 04:00 bis 05:45 Jugendserie Neds ultimativer Schulwahnsinn Das Spenden sammeln / Wettkämpfe USA, D 2007 Merken Das Spenden sammeln: Die Schule braucht neue Sportgeräte. Um die finanzieren zu können, sollen die Schüler ab sofort Schokolade verkaufen. Außerdem ist in einem Schokoladenriegel das goldene Los enthalten, mit dem man einen Flachbildfernseher und eine Videospielkonsole gewinnen kann. Moze verkauft ihre Riegel wahnsinnig schnell und hat am Ende nur noch einen übrig, während Ned und Cookie die ganze Schokolade selbst aufessen auf der Suche nach dem goldenen Los. Cookie und Gordy wollen Moze den letzten Riegel abkaufen, aber Moze lehnt ab, da sie nichts an Freunde oder Verwandte verkauft. Bei Ned und Cookie häufen sich mit der Zeit die Schulden an. Ned hat zwar immer wieder neue Ideen, aber damit stürzt er die beiden noch mehr in die Krise. Am Ende hat Ned doch noch die geniale Idee und ist auf einen Schlag alle Schulden wieder los. Wettkämpfe: Pal veranstaltet den gewaltigen Kontinente-Wettkampf, bei dem der Sieger einen sehr wertvollen Preis gewinnen kann. Ned bildet mit Missy zusammen ein Team. Gemeinsam wollen sie gegen Loomer und Crony antreten und den Preis gewinnen. Cookie will Lisas neuer Salsa-Tanzpartner werden und versucht, alle Konkurrenten auszustechen. Ned gibt sich große Mühe, den Wettkampf fair zu führen, aber Missy steht mehr auf schmutzige Tricks. Bei der letzten Wettkampfetappe weigert sich Ned zu schummeln, und so gewinnen Loomer und Crony. Aber es gibt keinen wertvollen Sachpreis, sondern die Erfahrung, dass bei Wettkämpfen das Gute und das Schlechte zum Vorschein kommt, und das Wichtigste daran ist, dass man den Unterschied erkennt. Moze kann sich ohne ihre Rivalin Suzie nicht mehr motivieren. Aber dann hat iTeacher die perfekte Idee... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devon Werkheiser (Ned Bigby) Lindsey Shaw (Jennifer Ann 'Moze' Mosely) Dan Curtis Lee (Simon Nelson 'Cookie' Cook) Daran Norris (Gordy) Emily Alabi (Female Salsa Dancer #3) Philip Attmore (Salsa Cookie Double) Alex Black (Seth Powers) Originaltitel: Ned's Declassified School Survival Guide Regie: Scott Fellows

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 465 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 260 Min. Neds ultimativer Schulwahnsinn

Jugendserie

Nick 04:00 bis 05:45

Seit 45 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 04:00 bis 08:00

Seit 45 Min.