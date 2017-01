Silverline 01:20 bis 03:00 Actionfilm Forced to Fight CDN 2011 20 40 60 80 100 Merken Shane Slavin ist ehemaliger Kickbox-Champion, doch nun möchte er sich seinem Familienleben widmen. Allerdings ist sein kleiner Bruder Scotty noch in der Szene und steckt in großen Schwierigkeiten. Er hat seinen Boss - den Gangster Danny G - gelinkt. Danny schickt seine """"Kampfhunde"""" los, die Scotty halbtot prügeln und ihm klarmachen, dass er dem Boss noch 60.000 Dollar schuldet. Um seinem Bruder zu helfen hat Shane nur eine Möglichkeit: wieder in den Ring steigen. Doch immer, wenn es so aussieht, als ob er Danny G endlich auszahlen könnte, ändert dieser die Spielregeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Daniels (Shane Slavin) Arkie Reece (Scotty Slavin) Peter Weller (Danny G) Alexandra Weaver (Connie Slavin) Corbin Thomas (James Slavin / Young Shane) Brian Flaherty (Frank) Philip Granger (Detective Lt Fortinski) Originaltitel: Forced to Fight Regie: Jonas Quastel Drehbuch: Andrew Bronstein, Patrick Dussault, Jonas Quastel Kamera: Radu Lopotaru Musik: Kenton Gilchrist Altersempfehlung: ab 18