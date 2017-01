Silverline 21:45 bis 23:35 Komödie Attack the Gas Station COR 1999 20 40 60 80 100 Merken Irgendwo in Korea: Vier Jugendliche überfallen innerhalb kürzester Zeit zum zweiten Mal die selbe Tankstelle. Der Besitzer wird samt Angestellten als Geisel genommen. Da die erhoffte Beute nicht hoch genug ausfällt, entscheiden die vier Freunde kurzerhand die Tankstelle selbst in Besitz zu nehmen. An diesem Abend jagt ein haarsträubendes Erlebnis das nächste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sung-jae Lee (No Mark) Oh-seong Yu (Mu Dae-po) Seong-jin Kang (Ddan Dda-ra) Ji-tae Yu (Paint) Yeong-gyu Park (Gas station owner) Jun Jeong (Geon-Bbang) Yo-won Lee (Ggal-chi) Originaltitel: Juyuso seubgyuksageun Regie: Sang-Jin Kim Drehbuch: Jeong-woo Park Musik: Mu-hyeon Son Altersempfehlung: ab 16