Silverline 17:55 bis 20:15 Actionfilm Eternal Zero J 2014 Nach einer Vorlage von Naoki Hyakuta 20 40 60 80 100 Merken Jurastudent Kentaro hat gerade sein Examen in den Sand gesetzt, als er auf der Bestattung seiner Großmutter erfährt, dass diese gar nicht seine leibliche Omi war und er in Wahrheit Enkel des Kamikaze-Piloten Miyabe Kyuzo ist. Gemeinsam mit seiner Schwester Keiko macht sich Kentaro auf, mehr über seinen Großvater zu erfahren. Dabei stößt er auf Veteranen, die Miyabe Kyuzo der Feigheit zeihen, weil er im Krieg eine Rückkehr ins Leben dem Heldentod jedezeit vorzog, Wie aber, so fragt sich Kentaro, kommt so einer zu den Kamikaze. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jun'ichi Okada (Miyabe) Haruma Miura (Kentarô Saeki) Mao Inoue (Matsuno) Originaltitel: Eien no 0 Regie: Takashi Yamazaki Drehbuch: Takashi Yamazaki, Tamio Hayashi, Naoki Hyakuta Kamera: Kôzô Shibasaki Musik: Naoki Satô Altersempfehlung: ab 12