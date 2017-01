Silverline 14:30 bis 16:05 SciFi-Film Speed of Thought USA 2011 20 40 60 80 100 Merken Der Film handelt von einem Mann mit telepathischen Fähigkeiten, der in einem Heim der NSA für besonders begabte Menschen aufwächst. Er ist bereit auch weiterhin für diese Behörde zu arbeiten, auch als er erfährt, daß seine Fähigkeiten ein Nebeneffekt einer Krankheit sind, die letztendlich zum Tod führen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nick Stahl (Joshua Lazarus) Mía Maestro (Anna Manheim) Taryn Manning (Kira) Blair Brown (Bridger) Wallace Shawn (Sandy) Stefania Tortorella (Emily / Vanessa) Mike Romano (Bobby) Originaltitel: The Speed of Thought Regie: Evan Oppenheimer Drehbuch: Evan Oppenheimer Kamera: Luke Geissbuhler Musik: Andrew Gross Altersempfehlung: ab 12