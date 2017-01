Silverline 13:05 bis 14:30 Horrorfilm Rage 2 - The Dead Matter USA 2010 20 40 60 80 100 Merken Ein Relikt aus uralter Zeit, vergessen und ver steckt im Wald. Es hat die Macht, Tote zu erwecken und Vampire zu rufen. Seit Jahrhunderten ruht es in seinem Versteck und wartet nur darauf, zum Leben erweckt zu werden. Jill kommt über den Tod ihres Bruders nicht hinweg. Sie glaubt an das Übersinnliche und will durch mysteriöse Riten Kontakt zu ihm aufnehmen. Bei einem Spaziergang findet sie das besagte Relikt und nimmt es an sich, ohne zu wissen, was sie in Händen hält. Plötzlich geschehen seltsame Dinge, und das Artefakt beginnt zu leuchten: Sie ist die Auserwählte, auf die das Böse gewartet hat. Das Relikt erwacht zu neuem Leben, es erhält seine Kraft zurück und öffnet das Tor zu Hölle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Divoff (Vellich) Jason Carter (McCallister) Tom Savini (Sebed) Sean Serino (Gretchen) Tom Nagel (Mike) CB Ferrari (Jill (as C.B. Spencer)) Christopher Robichaud (Frank) Originaltitel: Rage 2 - The Dead Matter Regie: Edward Douglas Drehbuch: Tony Demci, Edward Douglas Musik: Edward Douglas, Midnight Syndicate Altersempfehlung: ab 16