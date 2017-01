Silverline 11:40 bis 13:05 Horrorfilm Portrait of a Zombie IRL 2012 20 40 60 80 100 Merken Als ihr Sohn Billy zu einem Zombie mutiert, beschließen die Murphys ihn trotz aller Widrigkeiten bei sich im Hause zu behalten. Doch die Nachbarn laufen schnell Sturm, und auch der örtliche Gangsterboss kann sich nicht damit abfinden, dass ein Untoter in seiner Nähe wohnt. Als schließlich ein amerikanisches Filmteam auftaucht, um einen Dokumentarfilm über Billy und seine Familie zu drehen, nimmt das Blutbad seinen Lauf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Murphy (Billy) Geraldine McAlinden (Lizzie) Rory Mullen (Danny) Paul O'Bryan (Darren) Sonya O'Donoghue (Louise) Todd Fletcher (The Director) Steven Neeson (Camera Guy) Originaltitel: Portrait of a Zombie Regie: Bing Bailey Drehbuch: Bing Bailey, Laura Morand Bailey Musik: Amanda Rose Smith Altersempfehlung: ab 16