Zee.One 20:15 bis 23:00 Actionfilm Ra.One-Superheld mit Herz IND, USA 2011 20 40 60 80 100 Merken Computerspiel-Designer Shekhar ist im Gegensatz zu seinen Kreationen der typische Feigling. Auch sein Sohn Prateek findet alles, was er tut echt uncool. Als Shekhar die Chance bekommt, ein neues Spiel zu entwickeln, greift er die Idee seines Sohnes auf und kreiert Ra.One, einen Superschurken. Dieser kann nur durch seinen Gegenspieler G.One, der Shekhar wie aus dem Gesicht geschnitten ist, besiegt werden. Doch das Spiel gerät außer Kontrolle: Ra.One entschlüpft der digitalen Welt und macht sich auf die Jagd nach seinem letzten Gegner: Prateek. Shekhar tritt Ra.One als Beschützer seiner Familie entgegen und verliert dabei sein Leben. Von nun an sind Prateek und seine Mutter Sonia auf sich allein gestellt. Wird G.One ihnen zur Seite stehen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shah Rukh Khan (Shekhar Subramaniam/G.One) Kareena Kapoor (Sonia S. Subramanium) Arjun Rampal (Ra.One) Armaan Verma (Prateek) Shahana Goswami (Jenny Nayar) Sanjay Dutt (Khalnayak) Priyanka Chopra (Khalnayaks Freundin) Originaltitel: Ra.One Regie: Anubhav Sinha Drehbuch: Anubhav Sinha Kamera: Nicola Pecorini Musik: Vishal-Shekhar Altersempfehlung: ab 12