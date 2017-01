BonGusto 22:55 bis 23:20 Dokusoap American Food Südstaatenküche für Experimetierfreudige Merken Die spinnen, die Amis! Erdbeerpizza, Donut-Burger, Chicken-Eiscreme: Amerikanisches Volksfest-Essen bei BonGusto, immer Mittwoch 23:00 und Freitag 22:00 Food-Reporter Noah Cappe schmeißt sich für BonGusto mitten ins Getümmel - auf die schrillsten, buntesten und lustigsten Volksfeste, Messen und Rummelplätze Amerikas. Seine Mission: Essen, essen, essen! Gemeinsam mit den Budenbetreibern bereitet er die leckersten, verrücktesten Food-Kreationen zu, die die Märkte quer durch die Staaten so zu bieten haben. Ob süß oder salzig, brutzelnd heiß oder eiskalt - jede Episode ist ein explosiver Gaumenkitzel mit überraschenden Food-Experimenten: Pizza mit Skorpionen, Donut-Burger, frittierter Alligator am Spieß - Noah und die Volksfest-Besucher probieren alles und fällen ihr Urteil! Von Florida bis Oklahoma - von Virginia bis Louisiana: Für alle USA-Fans und solche, die es werden wollen: American Food ist awesome! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Food