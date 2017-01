BonGusto 18:15 bis 18:45 Magazin Sachies Küche Familien BBQ in Toyama NZ 2013 Merken Sachie und ihre Familie machen sich in den Bergen rings um die Küstenstadt Toyama auf die Suche nach Bambussprossen und anderen typisch japanischen Gemüsesorten, die sich zum Grillen eignen. Die Zubereitung erfolgt nach alten überlieferten Familienrezepten. Zurück in ihrer Küche weiht Sachie uns ein in die Zubereitung dreier einfacher japanischer Grill-Gerichte: Gemüse der Saison mit Sesam-Dressing; Beef-Soja-Wraps und Yakitori-Spießchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sachie's Kitchen