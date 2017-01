N24 Doku 15:15 bis 16:10 Dokumentation Die UFO-Akten: Verdunklungsstrategien USA 2014 Merken Im Juli 1997 sichtet ein Soldat auf einem geheimen Stützpunkt in Utah ein leuchtendes fliegendes Objekt, das sicher nicht dem Militär angehört. Kurz nachdem er den Vorfall meldet, wird er von zwei mysteriösen Männern in schwarzen Anzügen verhört. Wer sind die Unbekannten und für wen arbeiten sie? Die Akten von MUFON, eine der größten US-Organisationen zur Erforschung von UFOs, bringen erstaunliche Hinweise zutage, die historische Ereignisse in einem neuen Licht erscheinen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hangar 1: the UFO Files