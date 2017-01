N24 Doku 13:35 bis 14:20 Magazin Welt der Wunder Pipeline-Bau extrem: Wie sieht die Arbeit am Mammutprojekt aus? "Pipeline-Bau" extrem: Wie sieht die Arbeit am Mammutprojekt aus? D 2015 Merken Präzisionsarbeit unter Zeitdruck und bei Wind und Wetter: Pipeline-Bauer sind weltweit gefragte Spezialisten. An der Baustelle muss sich das Team auf einander verlassen, nur so ist das Mammutprojekt "Pipeline-Bau" zu meistern. Was steckt hinter der Arbeit an den Riesen-Rohren? Außerdem: Lebensrettende Stoffe - welche Materialien halten wie viel aus? Familiärer Ernährungsstress - wie überzeugend ist gesundes Essen? Und: Kann die eigene Stimme Glas zerspringen lassen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder