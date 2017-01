N24 Doku 11:55 bis 12:45 Dokumentation Geschichte der Raumfahrt - Die Mondlandung USA 2008 Merken Beim Wettlauf ins All liegt die Sowjetunion vorn: der erste Satellit, der erste Mensch im All. Doch die erste Mondlandung, so verkündet Präsident Kennedy 1958, wird amerikanischen Astronauten gelingen. Das ist die Geburtsstunde der Apollo-Missionen der NASA. Am 20. Juli 1969 ist es dann soweit: Neil Armstrong betritt als erster Mensch den Mond. "Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit", kommentiert er das historische Ereignis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: When We Left Earth: the NASA Missions