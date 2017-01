N24 Doku 10:05 bis 11:00 Dokumentation Geschichte der Raumfahrt - Das Mercury-Programm USA 2008 Merken Für die USA beginnt das Kapitel der bemannten Raumfahrt mit Mercury, dem ersten Programm der 1958 gegründeten Raumfahrtbehörde NASA. Das Ziel, einen Menschen im Orbit um die Erde fliegen zu lassen, ist gewagt. Niemand weiß, ob ein Astronaut in der Stratosphäre überleben kann und wie sich kosmische Strahlung sowie Schwerelosigkeit auf den Organismus auswirken werden. 1961 fliegt Alan Shepard ins All. Bald darauf verkündet Präsident Kennedy als nächstes Ziel die Mondlandung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: When We Left Earth: the NASA Missions