N24 Doku 08:45 bis 09:25 Magazin Welt der Wunder Kleben, Fliegen, Ziehen: Ist Kaugummi ein wahres Wundermaterial? Kleben, Fliegen, Ziehen: Ist Kaugummi ein wahres Wundermaterial? D 2015 Was kann man mit Kaugummi wohl alles anstellen? Könnten wir zum Beispiel mit einer Kaugummiblase fliegen? "Welt der Wunder" prüft verrückte Bubble Gum-Tricks auf ihren Wahrheitsgehalt und zeigt, wie die klebrige Masse hergestellt wird. Außerdem: Du bist, was du isst - was macht uns zu "mobilen Essern"? Wie sieht der moderne Bauernhof aus? Kopf oder Herz - was trifft wirklich die Entscheidungen für uns? Und: Warum versetzt uns das Auto einen Stromschlag? Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder