N24 Doku 05:30 bis 06:15 Dokumentation Erfindungen für die Zukunft: Leben im All USA 2013 Merken Könnten wir auch andere Planeten bevölkern? Innerhalb der letzten Jahrzehnte machten wir große Fortschritte in der Erforschung des Universums und konnten so viele Informationen über dessen Himmelskörper erlangen, wie keine Generation je zuvor. Doch durch welche technischen Errungenschaften könnten Reisen in den Weltraum möglich werden? Golden Globe- und Emmy-Gewinner James Woods forscht nach, welche Hindernisse die menschliche Zivilisation auf einem anderen Stern erwarten würde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Futurescape