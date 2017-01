ProSieben 04:55 bis 05:20 Comedyserie Malcolm mittendrin Der Übernachtungsgast USA 2005 Merken Malcolm und Reese verpassen den beliebten Schulschwänztag. Verärgert beschließen sie, es ihren Mitschülern heimzuzahlen - mit fatalen Folgen ... Dewey lädt Chad zum Übernachten ein. Hal ist davon nicht begeistert, aber Lois gestattet es ihm. Chad, der Ordnungsfreak, räumt daraufhin das komplette Haus der Familie um. Als Lois wenig später den Garantiebeleg für den defekten Mixer sucht, stößt sie auf ein Foto, das sie nackt und betrunken zeigt. Entsetzt stellt sie Hal zur Rede ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Frankie Muniz (Malcolm) Patrick Bristow (Lloyd) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: David D'Ovidio Drehbuch: Rob Ulin Kamera: Michael Weaver Musik: Julie Houlihan Altersempfehlung: ab 12