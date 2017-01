ProSieben 03:10 bis 03:50 Mysteryserie Supernatural Zwei Jäger und ein Baby USA 2010 16:9 HDTV Merken Sam ermittelt in einem Fall vermisster Säuglinge, deren Eltern allesamt ermordet aufgefunden wurden. An einem Tatort findet er schließlich ein zurückgelassenes Baby. Sam will es an sich nehmen, und bittet Dean um Hilfe. Sie bringen das Kind zu Großvater Samuel, der es zu einem Jäger erziehen will. Bevor sie das entscheiden können, taucht ein Formwandler auf, der das Baby kidnappen will ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) Cindy Sampson (Lisa Braeden) Mitch Pileggi (Samuel Campbell) Nicholas Elia (Ben Braeden) Corin Nemec (Christian Campbell) Jessica Heafey (Gwen Campbell) Originaltitel: Supernatural Regie: John F. Showalter Drehbuch: Eric Kripke, Adam Glass Kamera: Serge Ladouceur Musik: Jay Gruska, Christopher Lennertz Altersempfehlung: ab 16