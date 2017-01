ProSieben 22:40 bis 23:05 Comedyserie The Big Bang Theory Festgehalt statt Taschengeld USA 2014 2017-01-03 02:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Da Penny für ihren neuen Job einen Firmenwagen bekommen hat, hat sie ihren alten Wagen verkauft und will den Erlös Leonard geben - schließlich hatte er ihr das Auto geschenkt. Leonard möchte das Geld allerdings nicht annehmen, und es kommt zum Streit. Raj und Sheldon planen, an einem Forschungsprojekt zu Dunkler Materie teilzunehmen, das in einer Mine stattfindet. Allerdings müssen sie vorher testen, ob sie mit der Ausnahmesituation unter Tage zurechtkommen würden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Jim Reynolds, Steve Holland, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6