ProSieben 18:10 bis 18:40 Trickserie Die Simpsons Homer, die Pfeife USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In der Schule sollen die Kinder etwas über ihre "persönliche Helden" erzählen. Lisa bereitet eine Rede über die Nobel-Preisträgerin Marie Curie vor, muss aber feststellen, dass Martin, der vor ihr dran ist, dasselbe Thema hat und damit abräumt. Kurzerhand entscheidet sie sich über Homer zu sprechen - mit Erfolg, denn ihre Rede wird online gestellt und Homer ein Star. Bald wird auch die FIFA auf ihn aufmerksam und engagiert ihn als Schiedsrichter für die Fußball-WM in Brasilien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Anke Engelke (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpso) Originaltitel: The Simpsons Regie: Mark Kirkland Drehbuch: Michael Price Musik: Danny Elfman, Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6