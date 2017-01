ProSieben 15:10 bis 15:40 Comedyserie 2 Broke Girls Die Probleme der Reichen USA 2011 2017-01-04 07:10 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Unter den Dingen, die Caroline nach der Pleite ihrer Familie in ihrer Luxuswohnung zurücklassen musste, ist eine Beiß-Schiene - nun hat sie Probleme mit ihren Zähnen. Max begleitet ihre neue Freundin in deren altes Heim - und fällt fast in Ohnmacht als sie sieht, in welchem Reichtum Caroline bislang gelebt hat. Kurzerhand nehmen die beiden ein paar teure Pelze mit, um sie zu verkaufen - schließlich fehlt noch viel Kapital für die Eröffnung des Cupcake-Ladens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Bunny Levine (Mrs. Cohen) Nick Zano (Johnny) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: John Fortenberry Drehbuch: Michael Nader Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 12