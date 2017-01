ProSieben 12:00 bis 12:30 Comedyserie How I Met Your Mother Die letzte Zigarette USA 2009 2017-01-04 05:40 16:9 HDTV Merken Robin hat einen neuen Kollegen, der sie bei der Moderation der Morning-Show eines New Yorker Lokalsenders unterstützt. Doch das merkwürdige und desinteressierte Verhalten ihres erfahrenen Co-Moderators irritiert Robin dermaßen, dass sie wieder anfängt, zu rauchen. Auch Marshall greift wieder zur Zigarette, weil er sich über das gemeinsame Rauchen ein gutes Verhältnis zu seinem Chef erhofft. Damit die Clique sich nicht spaltet, schließen Ted, Lily und Barney sich an ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Benjamin Koldyke (Don Frank) Bob Odenkirk (Arthur Hobbs) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Theresa Mulligan Rosenthal Kamera: Christian La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12