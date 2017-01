ProSieben 08:55 bis 09:25 Comedyserie The Big Bang Theory Das Speckerman-Trauma USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Leonard ist irritiert, als sich Jimmy Speckerman, der ihn während der Highschool-Zeit auf übelste Art und Weise gemobbt hat, mit ihm in einer Bar treffen will. Nach einigem Hin und Her beschließt er, seinen Peiniger von einst zu treffen und von ihm eine Entschuldigung für all die Gräueltaten zu fordern. Als Leonard zögert, ihm eine vorbereitete Liste vorzulegen, greift Sheldon ein und macht Jimmy klar, wie sehr Leonard unter ihm gelitten hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Anthony Rich Drehbuch: Steven Molaro, Eric Kaplan, Anthony Del Broccolo Kamera: Steven V. Silver

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 229 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:56 bis 15:12

Seit 83 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:35 bis 09:25

Seit 44 Min. Oddbods

Trickserie

Super RTL 08:50 bis 09:20

Seit 29 Min.