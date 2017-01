RTL II 03:25 bis 04:10 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Gerd war ein leidenschaftlicher Sammler - eine ganze Scheune wurde über die Jahre hinweg vollgestellt. Nachdem er vor zwei Jahren an Krebs verstarb, haben sich seine Ehefrau Ilona und ihr Sohn Patrick jetzt entschieden, sich von den Sachen zu trennen. Patrick würde am liebsten alles wegschmeißen, Ilona hingegen bringt das nicht übers Herz, schließlich liebte Gerd seinen Trödel sehr. Trotzdem wissen beide, dass sie nie über den Tod hinwegkommen werden, wenn sie jeden Tag mit den Andenken konfrontiert werden. Deshalb wendet sich Patrick an Trödelprofi Otto Schulte. Der Experte merkt schnell, dass Ilona auf der einen Seite sehr an den Sachen hängt, auf der anderen Seite diese aber auch eine große Last für die Witwe sind. Otto muss sehr behutsam vorgehen. Kann er Patrick und Ilona einen Neuanfang bereiten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller