RTL II 01:55 bis 02:40 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Aus gesundheitlichen Gründen sieht sich Petra gezwungen, den Antik- und Trödelladen der Familie aufzugeben. Unmengen an Trödel und Antiquitäten stehen auf dem Familienanwesen herum. Petra und ihre Jungs sind mit der Situation völlig überfordert. Zudem gibt es seit den Schicksalsschlägen einige unausgesprochene Differenzen, insbesondere zwischen Mutter Petra und ihrem Sohn Dennis. Hier muss dringend ein Außenstehender vermitteln. Verkaufsexperte Mauro Corradino macht sich sofort auf den Weg. Bei der Familie muss er nicht nur Massen an antiken Stücken und Trödel verkaufen, sondern auch seelischen Beistand leisten. Denn sonst wird die Familie nie wieder zu einer Einheit. Wird Mauro diesen schweren Auftrag erfüllen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller